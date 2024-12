per Mail teilen

Drei Männer haben in Hochstätten-Dhaun einen Mann in seinem Garten überfallen und niedergeschlagen. Anschließend durchsuchten sie sein Haus nach Beute.

Der Überfall ereignete bereits am vergangenen Donnerstag. Wie die Polizei erst heute mitteilt, war das Opfer, ein 58-jähriger Mann, gegen 18:30 Uhr in seinem Garten in Hochstätten-Dhaun (Kreis Bad Kreuznach). Die drei Männer schlugen demnach unvermittelt auf den Mann ein und verletzten ihn "nicht unerheblich".

Täter fesselten ihr Opfer mit Klebeband

Nachdem sie ihn überwältigt hatten, fesselten sie den Mann mit Klebeband und forderten Bargeld. Obwohl ein Nachbar des 58-Jährigen dessen Schreie gehört und die Polizei gerufen hatte, schafften es die Täter ins Haus des Opfers.

Knapp über 100 Euro Beute

Dort wurden die Täter fündig und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Anschließend flüchteten sie über die angrenzenden Bahngleise in Richtung B41.