Für Besuchermassen am Badesee gewappnet?

Angesichts der erwarteten Hitze hofft die Gemeinde Gimbsheim, dass es am Pfarrwiesensee nicht wieder zu so chaotischen Zuständen wie im vergangenen Sommer kommt. Damals hatten bis zu 3.000 Besucher täglich den See belagert. Dabei hätten die Menschen den Ort zugeparkt und sich rücksichtslos verhalten, so Bürgermeister Matthias Klös. Hauptproblem sei gewesen, dass wegen der Corona-Auflagen nur 300 Autos auf die Parkplätze durften. Nun könnten wieder alle 550 Plätze genutzt werden. Es werde aber auf jeden Fall Security-Personal eingesetzt. Von der Verbandsgemeinde Eich heißt es, man werde am Wochenende Kontrollfahrten am Rhein und am Altrheinsee machen, um Rettungswege und öffentliche Wege freizuhalten.