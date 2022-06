ASB-Großübung auf dem Rhein bei Worms

In Worms beginnt am Freitagnachmittag eine Großübung zum Bevölkerungsschutz. Der Arbeiter-Samariter Bund (ASB) probt dort und am Samstag in Mainz den Ernstfall.

Die Großübung beginnt um 14 Uhr auf dem Rhein bei Worms. Hier sollen rund 40 Ehrenamtliche des ASB eine Wasserrettung üben. Partyboot gerät in Flammen Das Szenario: Bei einer Party auf einem Sportboot bricht ein Feuer aus. Die Gäste geraten in Panik, springen teilweise ins Wasser und müssen vor dem Ertrinken gerettet werden. Die Einsatzkräfte werden nach Angaben einer ASB-Sprecherin unter anderem mit Drohnen und Rettungsbooten arbeiten. Für Menschen, die sich für das Thema interessieren ist in der Nähe des Einsatzortes, auf der Wormser Kisselswiese, eine Themenmeile aufgebaut. Hier kann man sich über die verschiedensten Aspekte zum Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz informieren. Katastrophenfall im Mainz 05-Stadion Die Großübung für Bevölkerungschutz wird dann am Samstag in Mainz mit einem weiteren Katastrophen-Szenario fortgeführt. Diesmal wird im Stadion von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ein Ernstfall simuliert. Mehr als 600 Kräfte des ASB aus ganz Deutschland werden dabei im Einsatz sein. Welcher Lage sie sich stellen müssen, ist noch nicht bekannt.

Sendung am Fr. , 17.6.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz