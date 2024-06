In den letzten Wochen gab es in der Region Rheinhessen/Nahe immer wieder Diebstähle mit dem sogenannten Geldwechseltrick. Am Montag schlugen die Unbekannten in Mainz und Ingelheim zu.

Es war gegen 10 Uhr, als ein 68-Jähriger in Ingelheim von einem Mann gebeten wurde, ihm Geld zu wechseln. Der Parkscheinautomat nehme sein Kleingeld nicht an. Der 68-Jährige konnte helfen und wechselte eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Stücke. Später musste er dann allerdings feststellen, dass er bestohlen wurde. Mehr als hundert Euro fehlten in seinem Portemonnaie.

Geldwechsel-Diebstahl in Ingelheim kein Einzelfall

Nach Angaben der Polizei kam es in der Ingelheimer Innenstadt in den vergangenen Monaten immer häufiger zu Diebstählen dieser Art. Doch nicht nur dort. Auch in Mainz waren zuletzt immer wieder Diebinnen und Diebe unterwegs, die mit dieser Art und Weise Beute gemacht haben.

Trick mit Geldwechsel auch in Geschäften

So auch am Montag in einem Geschäft im Stadtteil Finthen. Hier wollte einen Frau einen 200-Euro-Schein gewechselt haben. Die Mitarbeiterin des Ladens tat dies auch. Die Unbekannte war jedoch unzufrieden, als sie das Wechselgeld bekam. Zwei Scheine seien beschädigt, bemängelte sie. Woraufhin sie zwei andere erhielt.

Doch die Frau diskutierte so lange weiter, bis sie schließlich aus dem Geschäft gebeten wurde. Dies verließ sie schließlich auch, nicht aber ohne ihren 200-Euro-Schein wieder zurückzufordern. Die Mitarbeiterin gab ihr den Schein und bekam vermeintlich auch ihr gewechseltes Geld zurück. Später stellte sie aber fest, dass es wesentlich weniger als 200 Euro waren.

Auch in Gonsenheim wird Mann Opfer von Geldwechsel-Trick

Unmittelbar nach diesem Vorfall kam es in einem Geschäft in Mainz-Gonsenheim zu einem ganz ähnlichen Fall: Eine Frau kaufte etwas und bezahlte mit einem 200-Euro-Schein. Anschließend beanstandete sie das Wechselgeld. Der Betreiber des Ladens tauschte die Scheine.

Dann entschied sich die Kundin jedoch, die Ware doch nicht zu kaufen und forderte ihren 200-Euro-Schein zurück. Dabei bemerkte der Verkäufer nicht, dass die Täterin zusätzlich noch das gewechselte Geld mitnahm.

Polizei prüft, ob Diebstähle zusammenhängen

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten in Ingelheim und Mainz besteht, ermittelt nun die Polizei. Hinweise nehmen die Dienststellen in Mainz und Ingelheim entgegen.