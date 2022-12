Frau stirbt bei Brand in Erbes-Büdesheim

Großeinsatz der Rettungskräfte am Donnerstag im Kreis Alzey-Worms: In einem Haus war ein Feuer ausgebrochen. Eine 90-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden.

Gegen 10:40 Uhr soll das Feuer in dem Haus in Erbes-Büdesheim ausgebrochen sein. Wie die Polizei mitteilt, brannte es am Vormittag mehrere Stunden lang. Im Laufe des Einsatzes sei auch das Dach des Hauses eingestürzt. Die Löscharbeiten endeten am frühen Abend. Die anliegenden Häuser wurden nach Angaben der Feuerwehr zur Sicherheit evakuiert. Die Bewohner seien unverletzt geblieben.

Brandursache muss noch geklärt werden

Warum das Feuer ausgebrochen ist, soll nun untersucht werden. Als die Feuerwehr eintraf, war zunächst unklar, ob sich noch Menschen im Haus befinden. Am späten Nachmittag konnte die 90-Jährige nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen war die Frau zum Zeitpunkt des Einsatzes alleine in dem Haus, der Ehepartner sei während des Feuers nicht anwesend gewesen. Die Feuerwehr habe die verschüttete Seniorin bei Nachlöscharbeiten entdeckt, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Notfallseelsorge war auch vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Erbes-Büdesheim und Offenheim haben in der Nacht auf Freitag die Brandwache übernommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Flonheim hat den Brandort in Erbes-Büdesheim aus der Luft fotografiert. Freiwillige Feuerwehr Flonheim

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Brandermittler der Wormser Kriminalpolizei waren bereits vor Ort und haben erste Spuren gesichert. Der Brandort ist abgesperrt. Nach Angaben der Polizei wird es weitere sogenannte Brandbegehungen geben. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft sei auch ein Gutachter eingeschaltet.