per Mail teilen

Die Freiwillige Feuerwehr Alzey-Land ist am Dienstagabend zu einem Brand in der Nähe einer Lagerhalle gerufen worden. Eines der Feuerwehrautos war auf dem Weg dorthin verunglückt.

Das Feuer war in einer Firma in Erbes-Büdesheim (Kreis Alzey-Worms) ausgebrochen, die Verpackungsprodukte und Dämmtechnik herstellt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen neben der Halle Produktionsreste in Brand. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Wie der Einsatzleiter auf SWR-Anfrage mitteilte, kommt es ab und an vor, dass sich Styropor-Reste selbst entzünden, da sie statisch aufgeladen sind und aus ihnen Gas austritt. Dies sei auch die Ursache für diesen Brand gewesen. Nach etwa drei Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht.

Feuerwehrauto verunglückt auf Weg zum Einsatz

Auf dem Weg zum Brand ist ein Feuerwehrfahrzeug mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurden eine Feuerwehrfrau und der Autofahrer leicht verletzt. Die Allgemeine Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer dem Einsatzwagen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Warum der Autofahrer nicht gehalten hat, wird nach Angaben eines Polizeisprechers noch ermittelt. Beide Fahrzeuge konnten nach dem Zusammenstoß nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, muss der Autofahrer ein Bußgeld zahlen. Außerdem könne es sein, dass auf ihn eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zukomme.

Katwarn und NINA wurden nicht ausgelöst

Die beiden Warn-Apps Katwarn und NINA wurden von der Leitstelle nicht ausgelöst, da kein gefährlicher Rauch in großen Mengen ausgetreten war. Es kam lediglich zu einer Wolke aus Wasserdampf, der von der Löschanlage kam.