Bei einer großen Übung am Samstag sollen Feuerwehrleute in Udenheim (Kreis Alzey-Worms) lernen, wie man Flächenbrände am wirksamsten bekämpft.

Am Samstagmittag wurde der Flächenbrand entfacht, bis zum späten Nachmittag sollen die Flammen von den Feuerwehrleuten bekämpft sein. Die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt weist darauf hin, dass wegen dieser Großübung rund um Udenheim Rauch und Flammen zu sehen sein werden. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr – zumal die Feuerwehr ja vor Ort sei. Feuerwehr gewinnt neue Erkenntnisse zur Brandbekämfung Vor einer Woche hatte bereits eine erste Übung dieser Art stattgefunden. Nach Angaben von Matthias Freund von Freiwilligen Feuerwehr Partenheim, der die Übung organisiert hat, hat man dabei viele neue Erkenntnisse dazugewonnen. Demnach brauche es zum Löschen von Flächenbränden wesentlich weniger Wasser, als bislang angenommen. Außerdem sei klar geworden, dass es enorm wichtig ist, mit Traktoren Gräben auszuheben. So könne man die Glut ersticken und verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Gezeigt wurde das den Feuerwehrleuten von einer Firma aus Bitburg, die sich auf Wald- und Flächenbrände spezialisiert hat. Diesen Samstag gibt es die gleiche Übung noch einmal, nur in anderer Besetzung. FEUERWEHR-ÜBUNG BEI UDENHEIM 🚒🔥 10. & 17. AUGUST Das Bekämpfen eines Vegetationsbrandes üben die Feuerwehren der VG...Posted by Verbandsgemeinde Wörrstadt on Thursday, August 8, 2024 Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren in Rheinhessen sehr oft zu Flächenbränden ausrücken, weil der Sommer sehr heiß und trocken war.