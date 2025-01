per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall bei Waldlaubersheim sind gestern Abend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher war kurz vorher wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen.

Es war am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Schweppenhausen und Waldlaubersheim. Ein Opel Corsa fuhr hinter einem BMW her. Dabei kam es laut Polizei offenbar zu Streitigkeiten zwischen den beiden Fahrern.

Opel-Fahrer tritt anderem Auto Seitenspiegel ab

Schon ab Spabrücken soll der 39-jährige Fahrer des Opel Corsa durch provokante Fahrmanöver und Nötigungen im Straßenverkehr aufgefallen sein. Laut Polizei soll er unter anderem zu dicht aufgefahren sein.

Die beiden Fahrer hätten dann mitten auf der Straße angehalten und sich gestritten. Dabei habe der 39-Jährige den Seitenspiegel des anderen Fahrzeugs abgetreten. Danach fuhren beide weiter.

Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver

Kurz nach dem Ortsausgang Schweppenhausen hatte der aggressive Corsa-Fahrer schließlich versucht, den BMW zu überholen. Dabei übersah er allerdings, dass ihm ein anderes Auto entgegenkam. Es kam zum Frontal-Zusammenstoß.

Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kreisstraße musste für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei in Bad Kreuznach sucht jetzt Zeugen, denen der silberne Opel Corsa des Unfallverursachers am Dienstagabend rund um Schweppenhausen aufgefallen ist.