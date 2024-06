Etwa 70 Eltern aus dem Kreis Alzey-Worms demonstrieren zurzeit in der Alzeyer Innenstadt. Sie fordern nach unzähligen Busstreiks im Land, die Schülerbeförderung täglich sicherzustellen. Auch heute wird wieder gestreikt.

Keine schöne Überraschung für die Eltern: Parallel zu ihrer Demonstration hat die Gewerkschaft ver.di am Freitagmorgen wieder private Busunternehmen zu Streiks aufgerufen. Laut Gewerkschaft fallen hier in der Region vor allem Busse im Landkreis Alzey-Worms aus. Man habe die Schüler und Schülerinnen und Eltern am Donnerstagabend aber schon vorgewarnt, so ein Gewerkschaftssprecher. Die Kinder seien am Freitagmorgen noch von den Busfahrern zur Schule gefahren worden.

Ihre Kinder während eines Streiks selbst zur Schule zu fahren, gehe für berufstätige Eltern zu Lasten ihrer Arbeit. "Wir müssen alle arbeiten", sagt eine Mutter bei der Demonstration. "Wir sind zwar nur wenige heute, aber wir stehen auch für die, die sich eben nicht frei nehmen können, weil sie heute Mittag ihre Kinder wieder abholen müssen".

Das Fass zum Überlaufen brachte aus Sicht der Eltern schon der letzte unangekündigte Streik der Busfahrer im privaten Busgewerbe zu Beginn des Monats. Nach gescheiterten Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hatte die Gewerkschaft ver.di mitgeteilt, Arbeitsniederlegungen der Busfahrer nicht mehr vorab anzukündigen. Dies wurde zum Monatsanfang umgesetzt.

Im Kreis Alzey-Worms vor allem private Busunternehmen im Einsatz

Die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Alzey-Worms sind bisher am stärksten von den Streiks betroffen, denn dort sind vor allem private Busunternehmen mit der Schülerbeförderung beauftragt. In einem Schreiben des Landeselternbeirats heißt es: Wieder seien Kinder nicht nach Hause gefahren worden oder hätten den Bus vor dem Ziel verlassen müssen. Das gehe aus Sicht der Eltern gar nicht. Wer trage in diesen Fällen die Verantwortung, wenn den Schülerinnen und Schülern etwas passiere?

Kreisverwaltung verantwortlich bei Schülerbeförderung

Die Proteste in Alzey richten sich nun gegen die Kreisverwaltung. In einem offenen Brief an die Verwaltungen heißt es: "Sehr geehrte Landräte - es reicht uns jetzt". Die Kreisverwaltungen sind laut Schulgesetz dafür verantwortlich, eine zuverlässige Schülerbeförderung sicherzustellen. Die Eltern, die immer wieder ihre Kinder zur Schule bringen oder sie abholen müssten, seien an der Grenze des Zumutbaren angelangt.

Gleichzeitig sind die Eltern dem Schreiben zufolge solidarisch mit den Busfahrerinnen und Busfahrern und unterstützen deren Forderung nach einer angemessenen Bezahlung. Die Eltern bitten alle Beteiligten im Tarifkonflikt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Der Protestmarsch begann am Vormittag auf dem Rossmarkt und endet vor der Kreisverwaltung, wo eine Kundgebung stattfinden soll.