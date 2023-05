Busse bleiben in Teilen der Region wieder stehen

per Mail teilen

ver.di ruft die Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe für Donnerstag und Freitag erneut zu Warnstreiks auf. Betroffen ist unter anderem auch wieder Schwäbisch Hall.

In Teilen der Region Heilbronn-Franken bleiben die Busse am Donnerstag und Freitag wieder im Depot. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe erneut auf, zu streiken. So hat das Unternehmen Stadtbus Schwäbisch Hall bereits angekündigt, dass von Donnerstagmorgen (9 Uhr) bis Freitagabend ihre Linien nicht fahren. Ausnahme seien drei Verbindungen im Raum Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall).

Streik auch in Neuenstadt, Forchtenberg und Güglingen

Auch Beschäftigte des Omnibus-Verkehrs Ruoff werden wieder ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind die Standorte Forchtenberg (Hohenlohekreis) sowie Güglingen und Neuenstadt (beide Kreis Heilbronn).

Am Freitag plant die Gewerkschaft ver.di eine landesweite Demonstration in der Landeshauptstadt Stuttgart, an der sich auch Mitglieder aus dem Raum Heilbronn beteiligen werden.