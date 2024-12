In der Mainzer Oberstadt ist ein Mann in ein Haus eingedrungen und hat sich dort zum Schlafen in ein Bett gelegt. Klauen wollte er nach Angaben der Polizei wohl nichts.

Der wohnsitzlose Mann war laut Polizei am Samstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Oberstadt gelangt. Zuvor hatte er offenbar den Ersatzschlüssel gefunden, der außen am Gebäude versteckt war. Im Haus öffnete der Mann mehrere Briefe und legte sich dann ins Bett der Hauseigentümerin.

Die Frau sei zu dem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen, so ein Polizeisprecher, dafür aber ihr Sohn. Dem fiel irgendwann auf, dass der Ersatzschlüssel von innen in der Haustür steckte. Danach hörte er Geräusche aus dem Schlafzimmer seiner Mutter und rief daraufhin die Polizei.

Einbrecher wollte schlafen und duschen

Die Polizei traf den Einbrecher im Treppenhaus an, nachdem er wohl aufgewacht war. Er gab an, dass er nur auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen und einer Dusche gewesen sei. Was er mit den Briefen wollte, ist unklar.

Hinweise darauf, dass er etwas stehlen wollte, gab es laut dem Polizeisprecher nicht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.