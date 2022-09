9-Euro-Tickets für Bedürftige: Caritas sammelt

per Mail teilen

Der Caritasverband Mainz sammelt ab sofort Spenden, um wohnungslosen und bedürftigen Menschen ein 9-Euro-Ticket zu ermöglichen. Viele dieser Menschen könnten sich ein solches Ticket nicht leisten, dabei sei es auch für sie wichtig, mobil zu sein, heißt es von Seiten der Caritas in Mainz. Sie bräuchten die Fahrkarten zum Beispiel, um zur Lebensmittelausgabe oder zum Arzt zu kommen. Die 9-Euro-Tickets sollen unter anderem an Menschen in Sozialwohnungen oder im Mainzer Thaddäusheim verteilt werden, einer Obdachlosenunterkunft.