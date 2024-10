Brand in Wörrstadt-Rommersheim gelöscht

per Mail teilen

Feuerwehr und THW hatten in der Nacht auf Mittwoch in Wörrstadt alle Hände voll zu tun. Zwei Stunden lang mussten sie ein brennendes Fachwerkhaus löschen. Die gute Nachricht: Es gab keine Schwerverletzten.

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr von Anwohnenden informiert, dass es in einem Haus im Ortskern brennt. Schon auf der Anfahrt sahen die den Feuerschein. Der Dachstuhl des denkmalgeschützten Hauses stand in Flammen. Warum das passiert ist, das wird noch untersucht. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, wurden weitere Einsätzkräfte aus dem Kreis Alzey-Worms alarmiert.

In dem betroffenen Fachwerkhaus lebte laut Polizei eine älterer Mann. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuer breitete sich nicht auf andere Häuser in Rommersheim aus

Nach Angaben der Polizei in Alzey waren an die 90 Kräfte in dem kleinen Stadtteil von Wörrstadt im Einsatz. Der Vollbrand habe von mehreren Seiten aus gelöscht werden können. Das Fachwerkhaus brannte allerdings bis auf die Grundmauern ab.

Glücklicherweise hätten sich die Flammen aber auf keine angrenzenden Häuser ausgebreitet. Allerdings, so die Polizei, sei ein Nachbargebäude durch Löschwasser beschädigt worden. Wie hoch der Schaden ist, wird noch vn der Polizei in Alzey ermittelt.