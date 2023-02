BmE Halsbandsittiche in Mainz

per Mail teilen

Haben Sie schon mal einen Papagei in Rheinland-Pfalz gesehen? Es gibt hier kleine grüne Papageien, das sind Halsbandsittiche, die ursprünglich in Indien zuhause sind. Entlang des Rheins zwischen Ingelheim und Mannheim sieht man sie immer wieder mal. Halsbandsittiche galten früher als Exoten, mittlerweile sind es richtig viele geworden.

Ornithologen sagen, dass im Rhein-Main-Gebiet Tausende Halsbandsittiche leben….sie schlafen aber nur in Wiesbaden.

SWR Reporterin Sabine Steinbrecher hat sich darüber genauer informiert.