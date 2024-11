Briefe vom Nikolaus - Aktion im Bistum Mainz

per Mail teilen

Weil der Nikolaus nicht zu allen Kindern persönlich kommen kann, schreibt er in Rheinhessen Briefe. Wer Post bekommen möchte, kann sich noch anmelden.

Das Katholische Jugendbüro Rheinhessen schlüpft in die Rolle des Bischofs Nikolaus. Helferinnen und Helfer schreiben Kindern Briefe. Darin steht, was im letzten Jahr gut gelaufen ist, aber auch, was besser laufen könnte.

Woher weiß der Nikolaus das?

Dabei allerdings braucht der "Nikolaus" ein bisschen Hilfe und Informationen, zum Beispiel von den Eltern. Wer Kinder für die Aktion anmelden möchte, der kann im Internet auf der Seite des katholischen Jugendbüros Rheinhessen ein Online-Formular ausfüllen. Aus diesen Angaben schreiben die freiwilligen Helferinnen und Helfer einen persönlichen und handschriftlichen Brief an das jeweilige Kind.

Anmeldeschluss ist am Montag

Wer Post vom Nikolaus wünscht, kann sich noch bis zum 25. November anmelden. Und auch, wer Lust hat, bei der Nikolaus-Aktion zu helfen, kann sich noch als Briefeschreiberin oder Briefeschreiber melden - das geht ebenfalls über ein Online-Formular auf der Seite vom Katholischen Jugendbüro Rheinhessen.