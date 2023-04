per Mail teilen

Bis zum 25. Mai arbeitet DB Netze an technischen Anlagen. Das bringt den regulären Fahrplan nachts zwischen Idar-Oberstein und Frankfurt durcheinander.

Der Streckenabschnitt, um den es auf der Linie Frankfurt nach Idar-Oberstein geht, liegt zwischen den Bahnhöfen Mainz-Bischofsheim und Raunheim. Dieses Stück wird nach Angaben der DB Netze hauptsächlich montags bis samstags von 22:30 Uhr bis 4:30 Uhr gesperrt. Das führt dazu, dass einzelne Züge der Linien RE 3 und RB 33 über Frankfurt-Höchst umgeleitet werden. Die Züge fahren ab Mainz Hbf und ab Frankfurt Hbf verspätet los und die Halte zwischen den beiden Hauptbahnhöfen fallen nach Angaben des Bahnunternehmens vlexx weg. Das heißt der Zug fährt durch.

Tunnelsperrung in Frankfurt

Die Deutsche Bahn baut zudem in den Osterferien im Frankfurter Citytunnel. Dafür wird der Tunnel gesperrt. Das betrifft die S-Bahnlinien. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden insgesamt zehn Weichen und neun Kilometer Schienen erneuert. Die Arbeiten enden am 24. April. Außerdem wird in den Stationen im Offenbacher Citytunnel gearbeitet. Deshalb muss der Abschnitt zwischen Frankfurt Hauptwache und Offenbach-Ost/Frankfurt-Süd komplett gesperrt werden. Die S-Bahn-Linien (mit Ausnahme der S7) verkehren nach Angaben der Deutschen Bahn dann nur noch im 30-Minuten-Takt.

Kran beschädigte Oberleitung

Zu den Baustellen kommen immer wieder auch aktuelle Ereignisse. Pendlerinnen und Pendlerinnen brauchen Geduld. Erst am Donnerstag war ein Kran bei Ginsheim-Gustavsburg umgestürzt und hatte die Oberleitung beschädigt. Die Strecke zwischen Mainz und Frankfurt wurde komplett gesperrt. Am Freitagmorgen war die Störung dann behoben.