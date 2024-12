Polizei räumt wegen Feuer Weihnachtsmarkt in Bad Kreuznach

Am Samstagabend musste der Nikolausmarkt in Bad Kreuznach geräumt werden. In einem angrenzenden Haus auf dem Eiermarkt war ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein aufmerksamer Besucher des Nikolausmarktes den Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand das Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung bereits in Flammen. Zusammen mit dem Ordnungsamt und einigen Feuerwehrleuten, die privat vor Ort waren, schlugen die Einsatzkräfte die Fensterscheibe ein und bekämpften den Brand mit Feuerlöschern. Als wenig später die Feuerwehr eintraf, war das Zimmer immer noch stark verraucht. Nikolausmarkt musste für Löscharbeiten geräumt werden Auf Grund der starken Rauchentwicklung und wegen des Einsatzes der Feuerwehr musste der Nikolausmarkt gegen 21 Uhr geräumt werden. Wie die Polizei mitteilt, verhielten sich alle Besucherinnen und Besucher vorbildhaft und verließen umgehend den Eiermarkt. Keine Verletzten durch Brand Zu der Zeit, als das Feuer ausbrach, befanden sich keine Menschen in der Wohnung. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der darüberliegenden Wohnungen konnten nach Angaben der Feuerwehr das Haus rechtzeitig verlassen. Dadurch sei niemand verletzt worden. Auch die Besucherinnen und Besucher des Nikolausmarktes seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, so die Polizei. Die Erdgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen laut Feuerwehr vorübergehend bei Verwandten unter. Die Mieterinnen und Mieter aus den oberen Stockwerken konnten nach dem Ende der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Brandursache noch unklar Warum das Feuer ausgebrochen war, wird noch ermittelt. Der Sachschaden hält sich laut Polizei in Grenzen. Durch den Brand wurden jedoch einige Gegenstände im Schlafzimmer beschädigt. Nikolausmarkt am Sonntag wieder geöffnet Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist der Nikolausmarkt am Sonntag wieder zu den normalen Zeiten geöffnet.