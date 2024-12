per Mail teilen

Nach einem Autounfall in Mainz am Freitagabend ist einer der beteiligten Autofahrer gestorben. Der Unfall passierte auf der Theodor-Heuss-Brücke.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 70-jährige Mann mit seinem Wagen gegen 22:15 Uhr von Mainz-Kastel in Richtung Mainz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr.

Dabei stieß er frontal mit einem anderen Auto zusammen. Weil die Fahrerin das Auto kommen sah, konnte die Wiesbadenerin laut Polizei ihren Wagen stark abbremsen. Dadurch sei der Aufprall nicht so stark gewesen. Die Frau und ihre Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der 70-Jährige hingegen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort ist er laut Polizei gestorben.

Möglicherweise medizinische Ursache für Tod

Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte eine medizinische Ursache der Grund für den Unfall sein. Dies könnte auch die Todesursache gewesen sein. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass der Mann durch den Unfall tödlich verletzt wurde.