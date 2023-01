Auto überschlägt sich auf A60 bei Mainz

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A60 bei Mainz ist am Mittwochabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs.

Der 39-Jährige Fahrer war gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle Mainz-Finthen mit seinem Wagen erst gegen die Leitplanke geprallt und hatte sich dann mehrfach überschlagen. Der Lieferwagen kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen, berichtet die Polizei. Andere Autofahrer sicherten die Unfallstelle ab und versuchten, den bewusstlosen Mann aus seinem Wagen zu befreien.

Vollsperrung auf A60

Das gelang schließlich den Einsatzkräften der Mainzer Feuerwehr. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Warum er mit seinem Lieferwagen von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht endgültig geklärt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs. Die Feuerwehr suchte noch in der Umgebung nach möglichen weiteren Insassen. Es stellte sich aber heraus, dass der Mann alleine unterwegs war. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A60 in Richtung Darmstadt an der Unfallstelle für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.