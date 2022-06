Anklage gegen Ex-Jugendtrainer von SV Wehen wegen Missbrauch

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden erhoben. Dem 35-Jährigen werden unter anderem Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft hatte er vergangenes Jahr sechs Minderjährige in seine Wohnung gelockt, betäubt und sich dann an ihnen vergangen. Seine Taten soll er zudem mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben. Seit seiner Festnahme im Dezember sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Bislang hat er sich zu den Taten nicht geäußert.