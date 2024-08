Urteil im Prozess um Kindesmissbrauch: Kampfsport-Trainer aus Speyer muss ins Gefängnis

Ein 53-jähriger Taekwando-Trainer muss wegen Kindesmissbrauch drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankenthal sah es als erwiesen an, dass der Mann jahrelang kleine Kinder in Speyer während des Trainings sexuell missbraucht hat.

Der 53-Jährige war jahrelang Trainer in einem Kampfsport-Studio, das sowohl in Speyer als auch in Schifferstadt Zweigstellen hat und auch Training für sehr kleine Kinder ab 3 Jahren anbietet. Der Ludwigshafener soll von 2018 bis 2023 wiederholt während des Trainings sich vor den Kindern selbst befriedigt haben. Zweimal griff er Kindern auch in die Hose an Penis und Po.

Angeklagter entschuldigte sich bei Familien der Kinder

Der Mann hatte am Mittwoch vor Gericht ein umfängliches Geständnis abgelegt und sich bei den Familien der Kinder entschuldigt. Er ist nicht vorbestraft und sitzt seit April dieses Jahres in Untersuchungshaft.

Insgesamt waren acht Kinder betroffen, fünf Taten wurden angeklagt. Ein Anwalt, der eine Familie im Prozess vertrat, betonte: Der Kampfsport sollte die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Nun seien sie psychisch ein Leben lang geschädigt.