Ein Mann ist am Mittwoch auf der A65 mit Handy am Ohr mit 140 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Dann fuhr er auf ein anderes Auto auf. Insgesamt waren vier Autos in den Unfall verwickelt.

Laut Polizei war der 32 Jahre alte Autofahrer am Mittwochabend durch die Handynutzung so abgelenkt, dass er das vorausfahrende langsamere Fahrzeug nicht rechtzeitig wahrnahm. Durch den Aufprall kam das vordere Fahrzeug einer 49-Jährigen ins Schleudern und überschlug sich, so ein Polizeisprecher. Fahrer und Fahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Das Auto einer Frau überschlug sich. Polizeiinspektion Edenkoben

Weiterer Folgeunfall

Eine Viertelstunde nach dem Unfall übersah ein weiterer Autofahrer bei einem Ausweichmanöver an der Unfallstelle ein anderes Fahrzeug, so der Polizeisprecher. Diese beiden Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen liegt bei 30.000 Euro.

Handy am Steuer - ein mehrfaches Risiko Es ist verboten, das Handy – oder ein anderes elektronisches Gerät wie z.B. ein Tablet oder einen E-Book-Reader – in der Hand zu halten und zu benutzen, während man ein Fahrzeug lenkt. Wird man erwischt, gibt’s für Autofahrer ein Bußgeld ab 100 Euro aufwärts und obendrauf auch noch mindestens einen Punkt. Wer mit Handy am Steuer einen Unfall verursacht, bei dem nur Schaden entsteht, bei dem erhöht sich das Bußgeld und die Punktzahl. Werden Personen verletzt oder sogar getötet, folgt zusätzlich meist eine Strafanzeige. Da telefonieren am Steuer als grobe Fahrlässigkeit gilt, muss möglicherweise auch die Kaskoversicherung nicht zahlen.

A65 mehrere Stunden gesperrt

Die beiden ersten Autos mussten abgeschleppt werden. Öl und Kraftstoff liefen aus und die Fahrbahn wurde von einer Spezialfirma gereinigt. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn war die A65 in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt. Es kam über mehrere Stunden bis 21 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.