Tunnel bei Annweiler wegen Wartung abends und nachts gesperrt

Autofahrer, die abends und nachts auf der B10 zwischen Landau und Pirmasens unterwegs sind, müssen zwei Wochen lang mit Umwegen rechnen. Die Tunnel bei Annweiler werden saniert.

Die Tunnel auf der B 10 bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) werden ab Montagabend vier Tage lang nachts gesperrt - in beiden Fahrtrichtungen. Die Sperrungen beginnen jeweils um 20 Uhr und sollen bis morgens um 6 Uhr wieder beendet sein, teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Dann werden die vier Tunnel gereinigt und gewartet (Kostenfels- , Staufer-, Barbarossa- und Löwenherztunnel). Am verlängerten Pfingstwochenende ist alles zunächst wieder frei, bevor dann in der Folgewoche - 21. bis 24. Mai, wieder nacht gesperrt wird. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Landstraße durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler umgeleitet.

Zusätzliche Sperrung an der Umgehungsstraße

Noch mehr Umwege müssen Autofahrer in der Nacht von Mittwoch 15. auf Donnerstag 16. Mai und auch in der Nacht darauf in Kauf nehmen. Zusätzlich wird dann die Umgehung Queichhambach in Richtung Landau gesperrt. Als Grund gibt der Landesbetrieb an, dass eine Brücke an der Anschlusstelle Queichhambach Ost gereinigt werden muss. Die Brücke wurde durch den Brand eines Busses im vergangenen September beschädigt. Autofahrer müssen also weiter auf der Umgehung fahren über die B48 Waldhambach und dort auf die A65. Da auch ein Wildschutzzaun bei Queichhambach repariert wird, wird die Umgehung Queichhambach vom 16. auf den 17. Mai in beiden Richtungen voll gesperrt.