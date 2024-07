Totes Mädchen in Kita: Ermittlungen gegen Erzieher in Limburgerhof

Im Frühjahr ist in einer Kita in Limburgerhof eine Vierjährige ums Leben gekommen. Der Fall sorgte in ganz Deutschland für Schlagzeilen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Erzieher.

Wie die "Rheinpfalz" schreibt, stehen drei Erzieherinnen und Erzieher im Fokus der Ermittlungen. Offenbar waren sie am fraglichen Tag mit der Aufsicht der Kinder betraut. Dem Bericht nach könnten sie sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht haben. Die Erzieher sollen nun vernommen werden. Stranguliert mit einer Topfstelze Das Kind wurde Mitte Februar auf dem Kita-Gelände leblos aufgefunden. Der Polizei zufolge wurde noch versucht, die Vierjährige zu reanimieren - ohne Erfolg. Wie die anschließenden Untersuchungen ergaben, starb das Mädchen durch ein "zentrales Regulationsversagen bei Strangulation": Es hat sich offenbar mit einer sogenannten Topfstelze auf der Rutsche selbst erdrosselt. Womöglich ist die Vierjährige gestürzt oder abgerutscht und hängengeblieben. Eine solche Dosen- oder Topfstelze soll bei dem Unglück eine Rolle gespielt haben Privat Dass Dritte beteiligt gewesen sein könnten, schloss die Staatsanwaltschaft Frankenthal früh aus. Sie hielt es aber schon damals für möglich, dass die Aufsichtspflicht verletzt worden sein könnte.