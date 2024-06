per Mail teilen

In Speyer ist am Rand eines Parks ein Baum zerbrochen. Ein Teil des Baums mit mehreren Ästen stürzte auf die benachbarte Straße und erwischte einen Rollerfahrer und eine Radfahrerin.

Der 23 Meter hohe Silberahorn hatte nach Angaben des Feuerwehrinspekteurs in Speyer, Peter Eymann, noch drei große Verzweigungen gehabt. Ein vierter dieser dicht beieinander wachsenden Stämme war bereits vor einiger Zeit abgebrochen. Am Montag war ein weiterer Stamm in etwa einem Meter Höhe durchgebrochen und war umgestürzt und zwar auf die Fahrbahn der Schützenstraße.

Die Bruchstelle an dem einen Stamm des Silberahorns Feuerwehr Speyer

Rollerfahrer wird von Ast getroffen

Unglücklicherweise fuhren genau zu dem Zeitpunkt ein Jugendlicher mit seinem Roller und eine ältere Radfahrerin vorbei, teilt die Stadt Speyer mit. Beide seien vom Astwerk verletzt worden. Der Rollerfahrer kam nach Angaben der Stadt Speyer vorsorglich in ein Krankenhaus, die Seniorin wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht weiter behandelt werden. Ihr Fahrrad wurde beschädigt.

Baumstamm einfach so durchgebrochen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Stadtverwaltung war der dicke Baumstamm ohne äußere Einwirkung abgebrochen. Es sei annähernd windstill gewesen. Die Feuerwehr zersägte die herabgestürzten Teile des Baums und räumte die Straße. Ein Fachmann beurteilte im Auftrag der Stadt die noch stehenden Reste des Baums. Der Experte sieht laut Stadtverwaltung für den Moment keine weitere Gefahr.

Die Schützenstraße war vorübergehend aus Sicherheitsgründen gesperrt. Am Dienstag begutachten Mitarbeiter des Grünflächenamts den Baum, um festzustellen, ob weitere Schritte notwendig sind. Solange bleibt der betroffene Teil des Parks abgesperrt.