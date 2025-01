Die Silvesternacht ist in der Vorder- und Südpfalz weitgehend ruhig verlaufen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat eine positive Bilanz gezogen. Dennoch gab es mehrere Verletzte und einen großen Brand in Birkenheide im Rhein-Pfalz-Kreis.

Der Großteil der Menschen in der Vorder- und Südpfalz feierte friedlich den Jahreswechsel, so die Polizei. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kam es demnach zu knapp 70 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen.

Es wurden 15 Strafanzeigen wegen Körperverletzung, 13 wegen Sachbeschädigung und vier wegen Beleidigungen aufgenommen.

Silvesternacht: In Birkenheide brennen zwei Wohnhäuser

Zum größten Einsatz in der Silvesternacht kam es in Birkenheide im Rhein-Pfalz-Kreis: Dort wurde die Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr zu einem Brand gerufen. Als sie vor Ort eintraf, stand der Carport zwischen zwei Wohnhäusern und darin vier Pkw in Vollbrand.

Den Carport teilten sich zwei benachbarte Wohnhäuser. Das Feuer griff zunächst auf die Dachstühle und später auch weitere Stockwerke des einen Hauses über. Dadurch entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Als die Feuerwehr am Einsatzort in Birkenheide eintraf, stand der Carport samt vier Pkw bereits voll in Flammen Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Maxdorf

Feuer in Birkenheide: Häuser nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Maxdorf und Lambsheim-Heßheim war mit 13 Fahrzeugen und 65 Mann im Einsatz, um den Brand zu löschen. Auch Polizei, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren vor Ort. Ein Anwohner wurde bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, leicht verletzt.

Die beiden Häuser sind durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Nachbarn und Verwandten unter.

Blick von oben in den völlig zerstörten Carport Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Maxdorf

Silvesternacht: Dachstuhlbrand in Speyer

Auch in Speyer wurde am frühen Neujahrsmorgen ein Brand gemeldet: Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf die benachbarten Gebäude übergriff. Ein 54-jähriger Anwohner wurde bei dem Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, leicht verletzt und in ein Speyerer Krankenhaus gebracht.

Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Silvester: Brände auch in Neustadt und Frankenthal

Auch im Stadtgebiet Neustadt kam es in der Silvesternacht zu mehreren Bränden. Laut Polizei wurden zwei Autos und drei Balkone beschädigt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Brände geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 32.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In Frankenthal-Studernheim kam es laut Polizei am frühen Morgen zu Bränden auf zwei nebeneinanderliegenden Grundstücken. Vom Feuer erfasst wurden laut Polizei eine Scheune mit Brennholz und eine angrenzende Schreinerei. Das Holzlager der Schreinerei brannte demnach komplett ab. Was den Brand verursacht hat, ist unklar.

Der entstandene Schaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei verzeichnet trotz einiger Brände und mehreren Verletzten eine relativ ruhige Silvesternacht 2024/2025 für die Süd- und Vorderpfalz dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Silvesternacht: Viel Arbeit für die BG Unfallklinik

In der BG Unfallklinik hatten mehrere Hand- und Unfallchirurgen die ganze Nacht hindurch und auch schon deutlich vor Mitternacht gut zu tun. Das berichtete am Neujahrsmorgen der Chefarzt für die Rettungs- und Notfallmedizin, Andreas Gather. Demnach mussten rund 25 Verletzte behandelt werden. Die Zahl der Patienten sei aber mit der vergangener Jahreswechsel vergleichbar.

Die Verletzungen seien teils durch explodierende Böller, teils durch selbstgebaute Böller und teils durch Alkoholeinfluss entstanden. Auch Brandverletzungen waren dabei - unter anderem, weil Menschen versuchten, selbst kleinere Brände zu löschen.

Auffällig in diesem Jahr sei, so Gather, dass viele der Patienten sehr jung waren. So sei unter anderem ein 10-jähriger Junge eingeliefert worden, der schwer an der Hand verletzt war. Unter den Patienten seien auch mehrere Jugendliche gewesen. In der Vergangenheit sei das nicht der Fall gewesen.