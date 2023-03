per Mail teilen

Nachdem ein Südpfälzer ein Knöllchen wegen einer nicht korrekten Parkscheibe bekommen hat, gab es viele Reaktionen. Und auch im örtlichen Wahlkampf ist der Fall angekommen.

"Mich haben Freunde und Bekannte angesprochen, wildfremde Menschen haben bei mir Zuhause angerufen und auch von ihren Erlebnissen mit unserem örtlichen Ordnungsamt erzählt", sagt Manuel Gein. Sein Bericht hat den Fall ins Rollen gebracht. Das Parkscheiben-Knöllchen ist inzwischen ein echter Aufreger.

Erst Anfang dieser Woche hat es bei ihm geklingelt. Gein berichtet, dass ein Mann vor der Tür gestanden hätte, der eine veraltete Parkscheibe benutzt und deswegen auch in Herxheim ein Knöllchen bekommen hätte. "Der hat nach den Kontaktdaten meines Anwalts gefragt", erzählt Manuel Gein.

Und auch im derzeit laufenden Wahlkampf um den Posten des Verbandsbürgermeisters von Herxheim ist der Parkscheiben-Fall angekommen.

Gültige Parkscheiben habe sie natürlich wieder im Gepäck, wirbt Hedi Braun auf ihrer Facebookseite für einen ihrer Wahlkampftermine. Facebookseite Hedi Braun

So verteilt eine der Kandidatinnen, die amtierende Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hedi Braun (parteilos), Parkscheiben, die den Regeln der StVO entsprechen. Sie hatte zuvor die Arbeit des ihr unterstellten Ordnungsamtes verteidigt und sagte dem SWR auf Anfrage: "Wir haben in Deutschland einen Bußgeldkatalog und das Ordnungsamt ist gehalten, Verstöße zu ahnden." Die Gemeinde mache nicht die Gesetze, sagt Braun weiter, da müsse man sich an den Gesetzgeber wenden, damit er diese Regelung streicht oder anders formuliert.