Der Zerstörung zum Trotz: In Otterstadt entsteht wieder ein Weinberg

Nur noch nackte Stümpfe statt üppigem Weinberg in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Unbekannte hatten am Wochenende alle Weinstöcke durchtrennt. Aber es sollen wieder Trauben wachsen.

Der Verein Wingertfreunde lässt sich nicht unterkriegen. Nachdem in der Nacht zum vergangenen Sonntag Unbekannte sämtliche Rebstöcke in dem Weinberg in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) gekappt hatten, wurden am Dienstag die Ärmel hochgekrempelt. Die Rebzeilen mussten vom Laub befreit werden. Jetzt hofft der Verein, dass die Rebstümpfe wieder austreiben. Es sollen wieder Trauben wachsen für Saft für die Kindergärten und die Grundschule in Otterstadt.

Helfer für den Weinberg im Einsatz

Den ganzen Dienstag haben sieben Vereinsmitglieder geackert. Das Laub wurde auf dem Boden liegen gelassen. Es soll jetzt weiter austrocknen und dann wird es untergemulcht, sagte der Vereinsvorsitzende, Alois Hangg, dem SWR. Das sei guter Dünger. Dann heißt es abwarten. Bis zum Frühjahr entscheidet sich, ob die Pflanzen tot sind oder sich berappeln. An den Schnittstellen hatten die Weinpflanzen bereits einen Schutzfilm entwickelt.

An den Schnittstellen hattten die Pflanzen einen Schutzfilm gebildet. SWR

Verein wird wieder Tafeltrauben ernten

Falls die Rebstöcke doch absterben, dann wird neu gepflanzt, so Hangg. Es werden wieder Tafeltrauben sein, denn um Trauben zu pflanzen, aus denen auch Wein gekeltert werden kann, fehlt die Genehmigung. Otterstadt liegt nämlich nicht im Weinbaugebiet. Hangg schätzt, dass sie dafür um die 4.000 Euro brauchen - vier Euro pro Rebstock. Es wird aber - egal wie - drei Jahre dauern, bis wieder geerntet werden kann.

Spendenkonto für zerstörten Weinberg

Hangg ist sich sicher, dass der Verein das Geld für neue Pflanzen zusammenbekommt. Er habe schon telefonisch viele Spendenzusagen bekommen. Mittlerweile ist ein Spendenkonto eingerichtet. Auch haben sich bereits mehrer Menschen aus Otterstadt bei ihm gemeldet, die dem Verein Wingertfreunde beitreten wollen.

Nur noch Stümpfe, wo bisher üppig grüne Rebstöcke wuchsen. SWR

Belohung für Ergreifung der Täter ausgesetzt

Insgesamt ist eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt für Hinweise auf die Täter, die den Weinberg verwüstet haben. 1.000 Euro kommen vom Bürgermeister der Gemeinde, Bernd Zimmer, weitere 1.000 Euro stiftet ein Privatmann. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd stiftet 1.000 Liter Traubensaft als Entschädigung. Geschäftsführer Dirk Gehrling sagte dem SWR: "Weinbaupräsident Reinhold Hörner und ich sind extrem betroffen, denn wir wissen, wie viel Arbeit in so einem Projekt steckt."