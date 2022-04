Ein 27-jähriger Mann wurde auf einem Schulhof in Ludwigshafen-Mundenheim gefährlich verletzt. Die Polizei teilte mit, dass er am Freitagabend zuvor mit zwei Männern in einen Streit geriet. Einer der beiden verletzte den 27-Jährigen dabei mit einem Gegenstand - vermutlich einem Messer - am Hals. Die beiden Unbekannten flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, es werden Zeugen gesucht. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.