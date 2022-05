9-Euro-Ticket in Metropolregion begehrt

per Mail teilen

Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Monats-Ticket ist in der Metropolregion Rhein-Neckar weiter gestiegen. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft wurden in den ersten 10 Vorverkaufstagen 62.000 Tickets verkauft. Für jeweils 9-Euro im Monat können Fahrgäste ab Mittwoch drei Monate lang Regionalzüge, S-Bahnen, Busse und Ruftaxis nutzen. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft erwartet bereits am Pfingstwochenende und im Freizeitverkehr zahlreiche neue Fahrgäste. Die Deutsche Bahn gab gestern bekannt, dass sie bundesweit bislang 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft hat.