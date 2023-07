Landau: Klavierspielen in Fußgängerzone ausdrücklich erwünscht

Sich einfach an ein Klavier setzen und losspielen? Das geht noch bis Mitte August in der Innenstadt von Landau. Zur Auswahl stehen vier Klaviere an verschiedenen Plätzen.

Die Klaviere rund um die Fußgängerzone in Landau dürfen laut Stadt einfach von allen von Musikbegeisterten gespielt werden - egal, ob von einer Klavierspielerin und Klavierspieler oder einem blutigen Anfänger. Landau: Paten kümmern sich um Klaviere Um die Instrumente kümmern sich laut Stadt Paten, die dafür sorgen, dass die Klaviere bei Nacht sicher untergebracht werden und die sie bei Regen nach drinnen bringen. Organisiert wird die Aktion von einem Landauer Musikhaus und dem städtischen Kulturbüro. Seit mehreren Jahren gibt es solche Aktionen mit Klavieren bundesweit im öffentlichen Raum - etwa in München oder Dortmund.