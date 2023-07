Truck-Grand-Prix, Gauklerfestung und Weinfeste: Das ist los im Juli

Musik, Wein oder Kino unter freiem Himmel: Im Juli gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz eine ganze Reihe von Festen und Events. Wir geben Tipps, wo gefeiert werden kann.

Vom 13. bis 16. Juli gehört der Nürburgring wieder den großen Renntrucks. Laut Veranstalter ist der Truck-Grand-Prix eine der größten PS-Shows der Welt. Jeder der mehr als 40 Renntrucks bringt mehr als 1.000 PS auf die Straße und damit einiges mehr als beispielsweise ein Formel-1-Fahrzeug. Für Familien gibt es außerdem ein Rahmenprogramm.

Die besondere Bühne im Ahrtal feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Noch bis August führen die Laiendarsteller der Freilichtbühne Schuld einen Klassiker auf: "Jim Knopf und die wilde 13" von Michael Ende. Die Vorstellungen können laut Veranstalter bei jedem Wetter stattfinden, denn es gibt einen überdachten und barrierefreien Zuschauerraum. Am 22.07. ist die Jubliäumsvorstellung.

Vom 14. bis 15. Juli wird das Weinfest in der Cochemer Terrassenlage "Conder Rosenberg" gefeiert. Acht Winzer haben das Cochemer Weinlagenfest 2009 ins Leben gerufen. Laut Veranstalter können die Besucherinnen und Besucher erlesene Moselweine, Sekte und regionale Spezialitäten genießen. Die Weinlage "Conder Rosenberg" ist den Angaben zufolge innerhalb von rund 20 Minuten vom Zentrum aus gut zu Fuß zu erreichen.

Das Cochemer Weinlagenfest wird in der Terrassenweinlage „Conder Rosenberg“ gefeiert. Ferienland Cochem

Die kleine Ortsgemeinde Dausenau im Rhein-Lahn-Kreis feiert am Wochenende vom 19. bis 23. Juli sein Jubiläum "675 Jahre Stadtrechte" mit einem historischen Markt. Besonderes Highlight: Das 12. Lahn-Skippertreffen. Alle Skipper, Bürgerinnen und Bürger (mit und ohne Boot) sind dazu eingeladen - ausgerichtet als "Sternfahrt Dausenau". Kostenlose Liegemöglichkeiten sind in der Wegekarte auf der Rückseite mit einem roten Strich, entlang des rechten Ufers und der Uferpromenade markiert. Für die Teilnahme an der Sternfahrt wird eine Gebühr von 10 Euro pro Tag und Boot erhoben, unabhängig von der Größe des Bootes und der Anzahl der Mitfahrer. Mit diesem Betrag werden zum Beispiel Strom, Wasser und die Müllentsorgung bezahlt. Um den kleinen und großen Hunger kümmern sich die Dausenauer Vereine mit Grillspezialitäten und Getränken - und auch ein buntes Rahmenprogramm für Familien wird in Dausenau geboten.

Das Uferrock Festival in Pommern an der Mosel hat am 21. bis 22. Juli sein 20. Jubiläum. Zwei Tage lang kann bei sieben Bands gefeiert werden. Mit "Relics" und "Mothership" kommen auch zwei renommierte Tributebands aus Italien in das 400-Einwohner-Dorf. Das kleine Festival wird von einem örtlichen Verein getragen. Von Freitag bis Sonntag darf vor Ort gezeltet werden, aber ohne Stromaggregate oder Radios. Zwischen 800 und 1.000 Rockmusikfreunde werden zum Festival an der Mosel erwartet.

Vom 21. bis 23. Juli verwandelt sich die Festung wieder in ein Zentrum nationaler und internationaler Weltmusik. Beim Horizonte-Festival in Koblenz spielen in diesem Jahr viele Künstler aus der Türkei, Griechenland und dem Balkan. Gespielt wird nur auf Openair-Bühnen. Neben der Musik wird es auch in diesem Jahr einen Hippie- und Streetfood-Markt geben. Es ist bereits die 21. Ausgabe von Horizonte. Die Seilbahn fährt Freitag und Samstag bis 1 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr.

Zum zweiten Mal können Kinofans vom 26. bis 29. Juli in Andernach Kino unter freiem Himmel genießen. Beim Andernacher Sommer Open-Air können die Besucherinnen und Besucher auf Liegestühlen direkt am Rheinufer Filme wie die Beziehungskomödie "NoHard Feelings" mit Jennifer Lawrence oder den französischen Film "Im Taxi mit Madeleine" verfolgen. Die Kinofilme beginnen mit Sonnenuntergang gegen 21:30 Uhr. Jeder sollte wetterfeste Kleidung einpacken, falls es regnerisch oder kühl ist. Auch bei Regen läuft der Film, insofern es keine Sicherheitsbedenken gibt. Die Veranstaltung findet am Rheinufer des Bollwerks Konrad-Adenauer-Allee 64 statt. Der Haupteingang ist über die Konrad-Adenauer-Allee zu erreichen. Direkt am Veranstaltungsgelände befinden sich öffentliche und kostenpflichtige Parkplätze. Darüber hinaus können die umliegenden Parkhäuser genutzt werden.

Die Filmnächte am Rheinufer in Andernach fanden 2022 zum ersten Mal statt. Pressestelle Stadt Andernach

Vom 25. bis 30. Juli beleben bei der Gauklerfestung wieder mehr als 150 internationale Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten und Walk Acts die Festungsmauern hoch über Koblenz. Zum 32. Mal wird die Festung Ehrenbreitstein in einen magischen Ort verwandelt. Am Freitagabend gibt es die Varieté-Gala auf der Sparkassen-Bühne. Zum großen Finale wird am Sonntagabend eingeladen, dort stellen die besten Künstler des Festivals noch einmal ihr Können unter Beweis. Die Seilbahn fährt Freitag und Samstag bis 0 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr.

Am 29. Juli steht bei diesem Weinfest der Burgunder im Mittelpunkt. Nach Angaben des Veranstalters haben drei Weingüter das Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweíler ins Leben gerufen. Das Fest wird inmitten von Weinbergen gefeiert. Entlang des Wegs gibt es auch kleine Probier- und Vesperstände. Ab 17 Uhr beginnt der Tanz auf der Festwiese über den Weinbergen von Bad Neuenahr. Das Burgunderfest ist ein Wanderfest, die Festwiese liegt inmitten der Weinberge am Ende der Wanderung. Die Festwiese ist laut Veranstalter auch innerhalb von rund 15 Gehminuten vom Bahnhof Bad Neuenahr über die Bergstraße oder das Schwertstal zu erreichen.