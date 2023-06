Obdachlose Menschen, die in Ludwigshafen im Freien leben, können sich der Stadt zufolge bei der Hitze werktags in der Beratungsstelle der Drogenhilfe aufhalten und bekommen dort auch kostenlos Trinkwasser. In Neustadt bietet die Beratungsstelle "Lichtblick" kostenfreie Getränke für Obdachlose an. Außerdem können sie die Aufenthaltsräume der Einrichtung bei Hitze nutzen.