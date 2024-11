Der Hauptbahnhof in Ludwigshafen war am Freitagvormittag fast zwei Stunden lang gesperrt. Ein verdächtiger Gegenstand sorgte für Unruhe.

Fast zwei Stunden lang ging am Hauptbahnhof in Ludwigshafen nichts mehr. Der Grund war ein dort stehender einsamer Koffer. Wie die Bundespolizei in Kaiserslautern auf Anfrage mitteilte, hat ein Bahnhofsbesucher um 9:50 Uhr einen einsamen Koffer in der Bahnhofsvorhalle in Ludwigshafen gemeldet.

Zugausfälle wegen eines verdächtigen Koffers

Daraufhin hätten Beamten die Halle sofort geräumt. Auch der Zugverkehr auf den Gleisen 1 und 2 wurde eingestellt. Dann wurde aber der Besitzer ausfindig gemacht und um 11:40 Uhr hob die Polizei alle Sperrungen wieder auf.

Doch warum stand der Koffer am Bahnhof rum?

Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Besitzer des Koffers bereits mit dem Flixbus unterwegs und hatte seinen Koffer in der Bahnhofsvorhalle aus Versehen vergessen.