An Wochenenden keine Straßenbahnen zwischen Ludwigshafen und Mannheim

Schlechte Nachrichten für ÖPNV-Nutzer: Zwischen Ludwigshafen und Mannheim fahren an den November-Wochenenden keine Straßenbahnen über die Schumacher-Brücke. Wir sagen Ihnen, wie Sie trotzdem rüber kommen.

Betroffen sind alle Straßenbahnen, die normalerweise über die Kurt-Schumacher-Brücke fahren, die Mannheim und Ludwigshafen verbindet: Die Linien 4/4A, 6/6A, 7 sowie die Express-Linie 9.

Keine Straßenbahnen an Wochenenden im November

Die Streckensperrung betrifft die Wochenenden vom 8. bis 11. November, vom 15. bis 18. November, sowie vom 22. bis 25. November 2024, jeweils von Freitag, 21:30 Uhr bis Montag Betriebsbeginn. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf ihrer Homepage mit.

An den betreffenden Wochenenden sind laut RNV Ersatzbusse im Einsatz. Außerdem empfiehlt das Verkehrsunternehmen Fahrgästen, die S-Bahnen ab dem Hauptbahnhof Ludwigshafen bzw. dem Mannheimer Hauptbahnhof zu nutzen, um über den Rhein zu kommen.

Buslinien verbinden Mannheim und Ludwigshafen

Als Schienenersatzverkehr kommen die Buslinie 6 und 10 zum Einsatz: Die Buslinie 6 verkehrt zwischen dem Ludwigshafener ZOB/Hauptbahnhof und dem Mannheimer Schloss. Die Linie fährt tagsüber alle zehn Minuten.

Die Buslinie 10 pendelt im 20-Minutentakt zwischen dem Ludwigshafener Hauptbahnhof und Friesenheim-Mitte über die Haltestellen LU Rathaus, BASF Süd und BASF.

Außerdem können ÖPNV-Nutzer auch weitere Buslinien nutzen. Alle Fahrplanänderungen sind laut RNV auch online abrufbar. Die Bauarbeiten an der Haltestelle Ludwigshafen "Rathaus" seien zeitlich extra so geplant worden, teilte die RNV mit, "dass die Maßnahme pünktlich zu Beginn der Vorweihnachtszeit abgeschlossen ist."

Nachts fahren Busse und die Regionalbahn

Wer nachts von Ludwigshafen nach Mannheim oder umgekehrt fahren will, kann entweder einen Regionalzug der DB nehmen oder die Buslinie 6 oder 6A, die auch als Nachtbus verkehrt.

Grund für die Sperrungen sind Gleisarbeiten

Grund für die Sperrungen sind Gleisarbeiten an der Haltestelle Rathaus. Deshalb wird laut RNV die Strecke zwischen den Haltestellen "Rheinstraße" in Mannheim und "Pfalzbau" in Ludwigshafen gesperrt. Wegen der Bauarbeiten an der Hochstraße Süd ist seit langem schon die zweite Rheinbrücke - die Konrad-Adenauer-Brücke - für die Straßenbahnen zwischen den beiden Städten gesperrt.