Wegen einer mutmaßlich geplanten Gewalttat an der Nordringschule in Landau ist jetzt eine 16-Jährige in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Die Jugendliche soll aktiv an der Planung der Tat beteiligt gewesen sein. Es bestehe der dringende Verdacht des Verabredens zu einem Verbrechen. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen das Mädchen beantragt. Der Verdacht habe sich im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erhärtet. Nordringschule Landau: 16-jährige Schülerin in Untersuchungshaft Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde das Mädchen am Dienstag verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die 16-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Geplante Gewalttat in Landau: Hauptverdächtiger in Psychiatrie Der 16-jährige Hauptverdächtige ist schon länger in der Psychiatrie. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass drei Jugendliche offenbar im Dezember geplant hatten, Mitschüler in Landau anzugreifen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatten die Jugendlichen offenbar vor, andere Schüler zu töten. Keine Hinweise auf religiöse oder politische Motive Die 16-jährige Schülerin war bereits vergangene Woche zusammen mit dem dritten, 15-jährigen Tatverdächtigen bis auf Weiteres vom Unterricht ausgeschlossen worden. Warum die Schüler eine Gewalttat planten, ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf ein religiöses oder politisches Motiv vor. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hat sich der 16-Jährige bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Infos zur Nordringschule in Landau Die Nordringschule ist eine Schule für Kinder mit Förderbedarf. Man verstehe sich als Schule für individuelle Förderung, heißt es auf der Homepage der Schule. Die Klassen werden demnach eher klein gehalten, in einer Größenordnung von 10 bis 14 Schülern. Teilweise werden die Klassen auch von zwei Lehrern im Team unterrichtet.