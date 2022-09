Raubüberfall auf Ehepaar in Ludwigshafen: Sechseinhalb Jahre Haft

per Mail teilen

Das Landgericht Frankenthal hat einen Angeklagten zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt - wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung.

Wegen DNA-Spuren sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Mann vor drei Jahren in ein Wohnhaus in Ludwigshafen eingebrochen ist und dort ein älteres Ehepaar mit einem Brotmesser bedroht hat. Der Mann aus Mainz-Kastel hatte dabei einen Komplizen - dieser ist bis heute unbekannt.

Die Täter schlossen das Ehepaar im Badezimmer ein und nahmen dann den Tresor aus dem Keller des Ehepaares mit. In dem Tresor befand sich unter anderem Schmuck im Wert von 18.000 Euro. Diese Summe muss der 28-jährige laut Urteil dem Ehepaar zurückzahlen.

Das Ehepaar war nach zwei Stunden von der Polizei aus dem Badezimmer befreit worden.