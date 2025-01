Gesunde Bäume in Speyer gefällt: Wer macht so was?

Die Stadt Speyer ist fassungslos: Unbekannte haben vor Silvester und vor Weihnachten gesunde Bäume an öffentlichen Straßen gefällt. In einem Fall kam es dadurch zu zwei Unfällen.

Es geschah kurz vor Weihnachten in der Tullastraße in Speyer. Dort hatten der oder die unbekannten Täter nachts vier gesunde Bäume gefällt. Die Stämme lagen dann auf der Fahrbahn. Zwei Autofahrer übersahen das und fuhren in die Baumstämme. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Insgesamt schlugen die unbekannten Baumzerstörer viermal in und um Speyer zu. Erstmals im November an der Kreisstraße zwischen Speyer und Dudenhofen sowie entlang der Iggelheimer Straße. Am 24. November wurde dann eine Linde am Messplatz/Klipfelsau gefällt, am 23. Dezember vier Eschen in der Tullastraße.

Das ist einer der gesunden Bäume in Speyer, die Unbekannte angesägt oder gleich ganz gefällt hatten. Hier in der Tullastraße. Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet. SWR

Speyer: Etwa zehn ältere Bäume gefällt

Zuletzt hatten die Täter in der Nacht auf Montag in der Wormser Landstraße die Säge ausgepackt. Dort hatten sie zwei kräftige und gesunde Bäume angesägt und zwar so tief, dass die Stadtverwaltung sie fällen lassen musste. Dabei handelte es sich um eine Hainbuche mit einem etwa einem Meter dicken Stamm und einen Ahornbaum mit einem Stammumfang von etwa 70 Zentimetern.

Insgesamt berichtet die Stadtverwaltung von sieben Bäumen, die so im Stadtgebiet zerstört wurden. Außerdem seien Mitte November mehrere Birken worden. Und zwar auf der L528 (Iggelheimer Straße) und auf der K15 bei Speyer Richtung Dudenhofen.

"Mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären"

Das Umweltamt der Stadt Speyer und auch Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) verurteilten die Serie illegaler Baumfällungen aufs Schärfste. Kabs schrieb dazu: "Mit gesundem Menschenverstand ist eine solche Vorgehensweise nicht zu erklären."

Illegale Baumfällungen in Speyer geben Rätsel auf

Warum jemand bei den für Umwelt- und Klimaschutz so wichtigen Bäumen die Säge anlegt, ist für die Stadtverwaltung unbegreiflich. Klar ist aber: Die Straftäter haben das nicht etwa getan, um Brennholz zu gewinnen. Denn die Bäume wurden liegengelassen.

Die Bäume wurden auch immer nachts an- und abgesägt, dabei meistens in Straßen mit relativ wenigen Bewohnern, sagte eine Sprecherin der Stadt Speyer dem SWR. Die Chance, dass jemand den oder die Täter beobachtet hat, dürfte also sehr gering sein.

Stadt Speyer hat Baumfällungen angezeigt

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) machte deutlich: "Diese Vorfälle sind nicht nur dahingehend ärgerlich, dass sie der Erhaltung und Ausweitung der Grünflächen in Speyer entgegenwirken, sondern sie stellen auch eine Gefahr für den Straßenverkehr dar."

Die Stadt hat die Taten deshalb angezeigt. Die Polizei Speyer bestätigte, dass sie wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Letzteres könne mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Bisher seien aber noch keine Hinweise eingegangen, so eine Polizeisprecherin.

Stadt Speyer bittet um Hinweise auf Baumzerstörer

Oberbürgermeisterin Seiler und Bürgermeisterin Kabs bitten die Bürgerinnen und Bürger in Speyer, nun die Augen offen zu halten und sofort die Polizei zu informieren, wenn sie weitere Vorfälle beobachten.

Auch die Polizei Speyer bittet Zeugen, die bereits Hinweise auf mögliche Täter haben, sich zu melden unter 06232 137-0. Alternativ könne die Städtische Feuerwehreinsatzzentrale (SFEZ) unter 06232 14-1200 informiert werden.