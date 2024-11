per Mail teilen

Im Raum Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) sorgt ein Unbekannter für gefährliche Straßensperren, indem er Bäume mit einer Axt fällt. Die Polizei ermittelt jetzt.

Wie die Polizei mitteilte, fällt derzeit ein Unbekannter mutwillig reihenweise Bäume entlang von Straßen im Raum Dudenhofen. Bisher sei es dadurch noch zu keinen schwereren Unfällen gekommen. In der Nacht auf Mittwoch lag zwischen Dudenhofen und Speyer ein gefällter Baum quer über der Kreisstraße zwischen Speyer und Dudenhofen. Ein Autofahrer konnte rechtzeitig vor dem Baum abbremsen und alarmierte die Polizei.

Ein Unbekannter soll im Raum Dudenhofen mutwillig Bäume fällen, die dann auf der Straße landen. POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Baum auf der Straße: Autofahrer konnte nicht mehr stoppen

Bereits am Sonntagabend war es in der Region zu zwei ähnlichen Fällen gekommen. Dort lagen zwei gefällte Birken quer, einmal auf der Landesstraße, im anderen Fall auf der Kreisstraße bei Dudenhofen. Ein Autofahrer konnte rechtzeitig abbremsen. Ein anderer Fahrer konnte nicht mehr stoppen und fuhr über den Baum. Sein Pkw wurde beschädigt, er blieb jedoch unverletzt, teilte die Polizei mit.

Polizei geht von einem Täter aus und sucht Zeugen

Die Polizei sieht in allen Fällen einen Zusammenhang und geht aktuell von einem Täter aus. Dieser will offenbar absichtlich gefährliche Hindernisse auf die Straße legen. Alle Bäume wurden laut Polizei mit einer Axt gefällt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Speyer sucht Zeugen, die etwas von den Vorfällen mitbekommen haben.