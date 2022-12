Gespräch über Zukunft der Galeria Kaufhof-Filiale in Speyer

per Mail teilen

Zwei CDU-Politiker haben mit den Chefs der Galeria Kaufhof ein Gespräch über die Zukunft des Speyerer Standortes geführt. Sie wollen verhindern, dass die Filiale geschlossen wird.

Der Bad Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger und der Speyerer CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner haben am Donnerstagvormittag mit der Konzernspitze von Galeria Kaufhof ein 45-minütiges Gespräch über den Standort Speyer geführt. Denn: Galeria Kaufhof befindet sich in einem Insolvenzverfahren und will eine noch unbekannte Anzahl von Filialen schließen.

Chancen für den Standort Speyer würden gesehen werden

Der Austausch mit der Geschäftsführung habe in positiver Atmosphäre stattgefunden und sei sehr konstruktiv gewesen, teilten die beiden CDU-Abgeordneten im Anschluss mit. Es sei ihnen dabei möglich gewesen, die besonderen Vorzüge des Standortes Speyer für das Unternehmen Galeria Kaufhof deutlich zu machen. Dazu zähle neben der Attraktivität der Stadt unter anderem der große Einzugsbereich dieser Filiale.

Es sei aber auch über die Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesprochen worden. Beide Politiker hatten den Eindruck, dass die Konzernspitze die Bedeutung des Standortes Speyer sehr wohl sehe und die Chancen gut stünden, dass die Filiale erhalten bleibt.

"Aus unserer Sicht wird die Relevanz von Speyer gesehen. Nach dem Gespräch haben wir ein positives Gefühl für den Erhalt unseres Standorts in Speyer."

Galeria Kaufhof hat noch nicht entschieden, welche Niederlassungen geschlossen werden. Zuletzt war die Rede von 40 bis 90 Filialen von insgesamt 131. Am Mittwoch fand deshalb eine Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Speyer dazu statt. An der auch viele Kaufhof-Mitarbeiter teilnahmen.