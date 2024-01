Eine 25-Jährige ist in Haft, die am Dienstag in Neustadt an der Weinstraße auf ihren Lebensgefährten eingestochen haben soll. Der Mann starb später in einem Krankenhaus.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber dem SWR sagte, war der Tat ein Streit vorausgegangen. Nachdem die junge Frau ihren 28-jährigen Partner mit einem Messer verletzt hatte, konnte er noch schwer verletzt die gemeinsame Wohnung verlassen, so Ströber. Schwer verletzter Mann sucht bei Mutter Zuflucht Der Mann schleppte sich in die nahe gelegene Wohnung seiner Mutter. Dort brach er zusammen. Laut Ermittlungsbehörde starb der 28-Jährige am Dienstagabend in einem Krankenhaus infolge seiner Stichverletzung. 25-jährige Tatverdächtige in Wohnung festgenommen Die Polizei traf die Lebensgefährtin des Opfers in der gemeinsamen Wohnung an. Die Frau habe sich widerstandslos festnehmen lassen, so der Oberstaatsanwalt. Sie wurde noch am Mittwoch von einem Haftrichter vernommen. Dieser entschied, dass sie in Untersuchungshaft kommt. Die 25-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Umständen und einem möglichen Motiv dauern noch an.