Filmfestival auf Parkinsel bekommt mehr Geld vom Land

per Mail teilen

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen soll vom kommenden Jahr an mehr finanzielle Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Geplant sei, die Fördersumme um 90.000 Euro im Jahr zu erhöhen,teilte die Landesregierung mit.

Mit 150.000 Euro pro Jahr will das Mainzer Kulturministerium nach eigenen Angaben das Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel künftig fördern. Zuletzt bekam die Filmschau mit 60.000 Euro deutlich weniger Geld. Das Kulturministerium teilte dem SWR auf Anfrage mit, mit dem zusätzlichen Geld wolle man nicht nur die „Bedeutung des Festivals“ für das Land angemessen würdigen, sondern auch den gestiegenen Kosten des Festivals gerecht werden. Die Festivalleitung wollte die Pläne des Landes nicht kommentieren, weil der Landtag noch zustimmen muss. Das ist nach eigenen Angaben eins der besucherstärksten in Deutschland. In diesem Jahr kamen 88.000 Besucher.