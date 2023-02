Ludwigshafen und Mannheim: Bald Konzept wegen wildgeparkter E-Roller?

per Mail teilen

Falsch geparkte oder wild hingeworfene E-Roller nerven auch in Ludwigshafen und Mannheim. Jetzt liegt ein Entwurf auf dem Tisch, der das Problem lösen soll.

Umgekippte E-Roller - das ist auch ein Problem in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Ludwigshafen liegt ein erster Entwurf des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) für eine verbundweite Leitlinie vor. Die sei gemeinsam mit den Städten Mannheim, Heidelberg und Kaiserlautern erarbeitet worden.

Wildgeparkte E-Roller: Was sieht Konzept vor?

Allerdings ist der Entwurf für ein E-Roller-Konzept nach Angaben des Stadtsprechers nicht öffentlich. Es könne aber schon so viel gesagt werden, dass es künftig Verbotszonen in den Städten geben soll, in denen E-Scooter nur auf speziellen Parkplätzen abgestellt werden dürften. Außerhalb der Verbotszonen sei das freie Abstellen der E-Scooter aber wohl weiter möglich.

Konzept sieht Verbotszonen für E-Roller vor

In Ludwigshafen stehen nach einer Schätzung der Stadt derzeit etwa 700 E-Roller zur Verfügung. Zwei Anbieter hätten sich im Herbst zurückgezogen, es könnte jedoch sein, dass sie im Frühjahr wieder ihren Betrieb aufnähmen. Ein Konzept gegen wild abgestellte und hingeworfene E-Roller im Ludwigshafener Stadtgebiet soll nach Angaben der Verwaltung im Juni beschlossen werden.