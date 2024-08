Das Landgericht Frankenthal hat gegen einen bereits verurteilten Doppelmörder am Mittwoch Sicherungsverwahrung verhängt. Laut Gutachten gilt der Mann als gefährlich. Die Verteidigung des Mannes hatte sich dagegen ausgesprochen.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht in Frankenthal fand deutliche Worte: Der Mann sei ein "empathieloser Psychopath", der immer wieder schwere Straftaten begehen werde. "Er ist über Leichen gegangen und würde es wiederholen." Skrupellose Gier und Reichtum würden ihn antreiben. Die Bevölkerung müsse daher vor ihm geschützt werden.

Auch die Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Nebenklage hatten zuvor Sicherungsverwahrung für den Mann gefordert. Die Verteidigerin sprach sich dagegen aus. Im April hatte ein psychiatrischer Gutachter den 56-jährigen Angeklagten als gefährlich eingestuft und sich für eine Sicherungsverwahrung des Mannes vor Gericht ausgesprochen. Er sitzt bereits seit 2018 eine lebenslange Haftstrafe wegen zweier Morde ab. Die Sicherheitsverwahrung schließt sich an die Haftstrafe an. Der Vorsitzende Richter rechnet allerdings damit, dass erneut Revision gegen die Entscheidung eingelegt wird. "Möglicherweise ist das nicht das Ende der Veranstaltung", sagte er.

Was bedeutet Sicherungsverwahrung? Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Die Täter können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben. Die Bedingungen müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot und Betreuung geben. Die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ob sie fortbesteht, prüft ein Gericht in regelmäßigen Abständen.

Zwei Männer entführt und ermordet

Zusammen mit einer Komplizin und einem Komplizen hat er 2016 und 2017 einen Spielautomaten-Aufsteller aus Brühl in Baden-Württemberg und den Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun zunächst entführt, danach erpresst und schließlich erdrosselt. Die Fälle hatten für Aufsehen in der Region gesorgt. Die gegen den 56-Jährigen zunächst verhängte Sicherungsverwahrung hob der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) auf, so dass das Landgericht Frankenthal den Fall erneut verhandeln musste.

Zeuge: Häftling hatte Fluchtplan geschmiedet

Der Revisionsprozess, der im Februar in Frankenthal gestartet war, wurde von erhöhten Sicherheitskontrollen begleitet und hatte sogar Spezialeinsatzkräfte auf den Plan gerufen. Nach dem Urteil kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebäude. Ein Zeuge hatte am Mittwoch von einem Fluchtplan des 56-Jährigen berichtet.