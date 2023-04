Pfalz: Ärger mit dem Glasfaserausbau in Rhodt unter Rietburg

Im Dorf Rhodt (Kreis Südliche Weinstraße) gibt es Ärger mit dem Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser. Seit Jahren wartet man dort vergeblich auf schnelles Internet.

Fast drei Jahre ist es jetzt her, da hatte die Deutsche Glasfaser in den Dörfern der Verbandsgemeinde Edenkoben (VG Edenkoben) für schnelles Internet geworben. Mit fast allen Dörfern in der Verbandsgemeinde wurden Verträge für den Ausbau des Glasfasernetzes abgeschlossen. Seitdem geht - gefühlt - nichts vorwärts.

Bauarbeiter verlegen Kabel für schnelles Internet. Das wünscht man sich auch in Rhodt unter Rietburg. SWR Owusu Künzel

Rhodt unter Rietburg: Gemeinderatsmitglied schreibt Brief an Deutsche Glasfaser

Nun hat sich ein Gemeinderatsmitglied von Rhodt unter Rietburg mit einem Brief an die Deutsche Glasfaser gewandt. Thomas Fleck ist selbst durch einen Vertrag betroffen und verärgert. In dem Brief beklagt er, dass der Ausbau des Glasfasernetzes nicht nur in der Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern stockt, sondern in der gesamten Verbandsgemeinde Edenkoben. In der Bevölkerung herrsche deshalb eine große Unzufriedenheit, so Fleck, der auch den Bürgermeister eingeschaltet hat.

Dem Brief war eine Bürgerfragestunde im Ortsgemeinderat vorausgegangen. Darin hatten Bürger nachgefragt, warum es mit dem Ausbau nicht voran geht und diese Fragen wurden an die Verbandsgemeinde Edenkoben weitergeleitet.

Edenkoben: Mangelhafte Qualität beim Bau ist Schuld an Verzögerung

Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung ist die Deutsche Glasfaser Schuld, dass es beim Ausbau klemmt. Denn die Firma sei trotz Unterstützung durch die Fachabteilungen der Verbandsgemeinde nicht in der Lage, die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten. "Zum Schutz der Infrastruktur wurden bisher aufgrund unzureichender Bauausführung keine weiteren Ausbauten genehmigt“, so die Verbandsgemeinde.

Bisher habe die Verwaltung nur in Edesheim und Hainfeld (Kreis Südliche Weinstraße) den Beginn der Bauarbeiten genehmigen können, teilte eine Sprecherin mit. Aber auch dort gebe es immer noch Qualitätsprobleme bei der Ausführung der Tiefbauarbeiten durch die Firmen, die die Deutsche Glasfaser beauftragt habe. Die Arbeiten würden leider nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Bürgermeister Pister: Deutsche Glasfaser gibt blamables Bild ab

Für Thomas Fleck zeigen die Vorgänge "ein blamables Bild" für das Unternehmen. Er zitiert aus dem Internetauftritt der Firma, die für sich selbst in Anspruch nimmt "das Knowhow und die Mittel zu haben, Glasfaser schnell und wirtschaftlich in den ländlichen Raum zu bringen." Die Firma behauptet da, sie verfüge "über die notwendigen Investitionsmittel, State-of-the-art-Technologie, mehr als zehn Jahre Erfahrung sowie partnerschaftliche Beziehungen zu allen Beteiligten."

Eine Stellungnahme der Firma Deutsche Glasfaser zu den Vorwürfen ist nach Angaben eines Sprechers in Arbeit. Es ist nicht das erste Mal, dass die Arbeitsweise der Ausbaufirma kritisiert wird. Genau vor einem Jahr hatte der Landrat des Kreises Bad Dürkheim die Deutsche Glasfaser/inexio scharft kritisiert. Ständig müsse man den Telekommunikationsunternehmen Druck machen. Er hatte gefordert, dass das Land auf die Unternehmen einwirkt, weil die regionalen Möglichkeiten erschöpft seien.