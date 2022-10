Cannabis-Plantage in Leinsweiler: Verdächtige nach Razzia in U-Haft

Zwei Männer aus der Südpfalz sollen in Leinsweiler (Kreis Südliche Weinstraße) eine illegale Cannabis-Plantage mit etwa 1.000 Pflanzen betrieben haben. Jetzt flog das Ganze auf.

Die illegale Cannabis-Plantage in Leinsweiler (Kreis Germersheim) Polizeidirektion Landau

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Landau am Montag mitteilen, wird den beiden Männern bandenmäßiger Rauschgifthandel vorgeworfen. Bei der Durchsuchung des Anwesens in Leinsweiler mit rund 80 Einsatzkräften wurden nach Angaben der Polizei rund 1.000 Cannabispflanzen gefunden und beschlagnahmt. Auch das Landeskriminalamt (LKA) war an der Aktion am vergangenen Mittwoch beteiligt. Die verhafteten Männer im Alter von 36 und 30 Jahren sollen die Cannabis-Plantage in Leinsweiler betrieben haben.

Cannabis-Plantage: Es gibt wohl weitere Komplizen

Der 36-Jährige soll weitere Cannabis-Pflanzen in einer Plantage im Kreis Südliche Weinstraße angebaut haben, die bereits im April von der Polizei ausgehoben worden war. Laut Staatsanwaltschaft wurden damals zwei Komplizen festgenommen, die Beamten ermittelten verdeckt weiter. Außerdem durchsuchte die Polizei noch die Wohnung eines weiteren Verdächtigen - dort wurde ein fünfstelliger Bargeld-Betrag gefunden. Dieser Mann ist wieder auf freiem Fuß.