Mit dem Pfälzer Saumagenorden ehrt die Karnevalsgesellschaft Schlotte aus Schifferstadt jedes Jahr herausragende Persönlichkeiten. Am Mittwoch wird der Saumagenorden erneut vergeben: In diesem Jahr geht er an die Brüder und Bauunternehmer Berthold und Egon Heberger aus Schifferstadt. Beide sagen, die Auszeichnung habe sie sehr überrascht und gefreut.