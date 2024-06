Wörth: Fuhren Engländer ein illegales Rennen auf der A65?

Am Sonntag hat die Polizei Edenkoben zwei Autos angehalten, die mit geschätzt 200 km/h über die A65 gen Süden gerast sein sollen. War es ein Rennen?

Die Polizei ist am Sonntagalarmiert worden: Mehrere Autos würden dicht hintereinander ohne ausreichenden Sicherheitsabstand über die A65 in Richtung Wörth rasen. Von Lichthupen und Fahrstreifenwechseln war ebenfalls die Rede. Bei einer Fahndung stießen die Beamten bei Wörth-Maximiliansau auf zwei Briten, einer im Mercedes AMG, der andere in einem Audi R8. Von einem Rennen wollen beide nichts gewusst haben: Sie seien selbst von Rasern dazu genötigt worden, die Spur zu wechseln.

Mercedes spricht bei seinen AMG-Modellen von "Performance-Fahrzeugen". Das Leistungsspektrum liege zwischen 306 PS und 639 PS. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk

Vier Autos sollen es gewesen sein

Die Polizei hält es zumindest für möglich, dass da ein illegales Autorennen gefahren worden ist. Zeugen hätten von insgesamt vier Autos gesprochen, alle in England zugelassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Geschwindigkeitsjunkies aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier ein kleines Rennen zu fahren – auch wenn im Bereich der Polizei Edenkoben so etwas bislang nicht vorgekommen ist. Die Beamten wollen jetzt herausfinden, was an ihrem Verdacht dran ist, und bitten deswegen jeden, der am Sonntagabend was auf der A65 beobachtet hat, sich zu melden.