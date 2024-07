Eindrücke vom Street-Art-Festival in Gönnheim

Am Wochenende hat in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) das Street-Art-Festival stattgefunden. Rund 50 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt haben die Straßen und Wände der Stadt bemalt. Zeitgleich war der zweite Pfälzer Comic-Salon in Gönnheim.

Samstag und Sonntag haben Künstlerinnen und Künstler die Straßen von Gönnheim verschönert. SWR Klassische Bildmotive waren genauso Willkommen... SWR ... wie eher moderne Malereien. SWR Einige Kunstwerke wirken dreidimensional... SWR ... jedoch nur, wenn man sie aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. SWR Aus aller Welt kamen Künstlerinnen und Künstler nach Gönnheim. SWR Künstlerin Jimena Gabino aus Mexiko war auch dabei. SWR Insgesamt sind rund 50 Street-Art-Künstlerinnen und Künstler in Gönnheim gewesen - einem Ort mit gerade mal gut 1.500 Einwohnern. SWR Nicht nur der die Straßen von Gönnheim wurden verschönert. SWR SWR Einige der Kunstwerke werden dauerhaft erhalten bleiben. SWR SWR Die Besucherinnen und Besucher konnten den Künstlerinnen und Künstlern beim Malen über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. SWR SWR SWR