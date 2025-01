Ein Autofahrer ist am Dienstag in Bockenheim (Kreis Bad Dürkheim) gegen große Steine und ein Garagendach geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt und richtete einen enormen Schaden an.

Der 63-jährige Mann war am Dienstagnachmittag in Bockenheim mit seinem Auto zunächst auf einen großen Begrenzungsstein geprallt, der auf einer Grünfläche lag, berichtete die Polizei in Grünstadt. Dadurch wurde der Stein in die Luft geschleudert. Er landete im Hof eines Weinguts und beschädigte dort mehrere Weintanks. Kurz darauf prallte der Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Pkw auf einen weiteren Bruchstein. Dieser lag laut Polizei auf einer Grünfläche neben dem Bürgersteig. Autofahrer hinterlässt in Bockenheim Spur der Verwüstung Durch den Aufprall hob das Auto ab, flog durch die Luft, knickte dabei ein Verkehrsschild um und schlug nach etwa 15 Metern gegen eine Garage, so die Grünstadter Polizei. Von dort prallte der Pkw nochmals ab, streifte einen Baum und prallte schließlich gegen ein Auto, das am Gehweg parkte. Der 63-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Polizei zufolge wurde ihm dort auch eine Bluprobe entnommen, um zu klären, ob bei dem Unfall Alkohol oder sonstige Drogen im Spiel waren. Wegen des Unfalls war ein Teil der Hauptverkehrsstraße in Bockenheim bis zum Abend voll gesperrt. Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs Die Polizei beschlagnahmte den Unfallwagen. Außerdem leitete sie ein Strafverfahren gegen den Mann eint - wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Beamten schätzen, dass der Mann durch den Unfall einen Gesamtschaden von 100.000 Euro angerichtet hat. Unter anderem am Dach der Garage, dem Verkehrsschild, den Weintanks und dem geparkten Auto.